Alişan'a Eşi Buse Varol'dan Doğum Günü Sürprizi

Yakın zamanda baba olacağını öğrenen Alişan'a bir sürpriz de doğum gününde geldi. Arkadaşları ve eşi Alişan'a güller ve mumlarla sürpriz bir doğum günü partisi hazırladılar. 42 yaşına giren taze damat, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından doğum günü pastasını paylaşarak eşine yazdığı duygusal notla anlattı.

HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ

Paylaştığı fotoğrafın altına "Hayatımın en anlamlı doğum gününü yaşadım bugün. Evliyim ve Allah'ın izniyle 8 ay sonra bebeğimizi kucağımıza alacağız." notunu düşen Alişan, doğum günü sürprizinde emeği geçen arkadaşlarına da teşekkür etmeyi unutmadı.

"İKİZ OLURSA 2 ALTIN MI TAKACAĞIZ"

Alişan'ın yakın dostu olan Ece Erken de oğlu Eymen ile Alişan'ın fotoğrafını paylaşarak dostunun doğum gününü esprili bir dille kutladı.''İkiz olursa 2 tane mi altın takmak zorundayız'' yazan Erken'e Alişan ''İkiz olursa bildiricem sana merak etme'' diye cevap verdi.