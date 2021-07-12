Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi.

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

İKİ KIZ BABASI

 Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

Kaynak: Hürriyet

Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Takipçisinin yemek programı hakkında yaptığı yorum Demet Akalın'ın gözünü döndürdü: 4. dalga gelince göreceğim sizi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kartal Tibet Levent Yüksel
Spor Balotelli Burak Elmas Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 14:47:27. #1.13#

title