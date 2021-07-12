Buse Varol'dan Selçuk Tektaş paylaşımı: Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi.

Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

İKİ KIZ BABASI

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

Kaynak: Hürriyet