Alişan'ın Eşi Buse Varol Oğluyla Baş Başa

Oğlu Burak ve onun arkadaşıyla birlikte AVM'ye gelen Buse Varol, "Bugünü çocuklara ayırdım. Burak ve arkadaşıyla birlikte Fun Lofta'da oyun oynamaya geldik" açıklamasında bulundu. Ayrıca Buse Varol doğal güzelliği ve sade şıklığıyla da dikkat çekti.

Varol, eşi Alişan ile yaşadığı süreç hakkında konuşmak istemedi.

Buse Varol kimdir?

Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

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