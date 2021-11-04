Alişan'dan sürpriz hamle! Herkesi şoke etti

Alişan, 2019 yılında 6 senedir küs olduğu Demet Akalın ile barışmıştı. Bu gelişme sonrası Ece Erken ile Alişan'ın arası açılmıştı.

KÜSLÜK SONA ERDİ

Instagram hesabından Buse Varol ve Alişan'la olan bir fotoğrafını paylaşan Ece Erken, "Kıbrıs'ta çekilemedik vakit yoktu. Bir TBT yapasım geldi" notunu yazdı. Alişan da Ece Erken'in paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınladı.

İkilinin barıştığı öğrenildi.

ZEYTİN DALI UZATMIŞTI

Temmuz ayında Alişan'a bir zeytin dalı uzatan Ece Erken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın" demişti.

Alişan-Buse Varol çiftinin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilmişti. Boşanacağı konuşulan ikiliden Buse Varol, çıkan haberler e ilk kez yanıt verdi.

"ASLA AYRILIK YOK"

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Varol, şu ifadeleri kullandı: "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi.

O eşini kaybetmişklen ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. "