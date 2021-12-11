Alişan'ın eşi Buse Varol'un estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu!

Oyuncu Buse Varol, 2018 yılında Alişan ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Peş peşe iki kez anne olan ve setlere ara veren Varol'un yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

Uzun bir aradan sonra ocak ayında setlere dönecek olan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey'e katıldı. Yarışmada ilk 10'a giremeyen oyuncu, daha sonra birçok projede rol aldı.

31 yaşındaki oyuncunun yıllar içindeki değişimi de sosyal medyada gündem oldu.

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