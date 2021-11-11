Alisa'nın Oyuncak'ı

Başarılı şarkıcı Alisa Gürbüz, albümlerine bir yenisini daha ekledi. Deli Gönül, Bahar Yüzlüm, Aşk Bebeği'nden sonra hayranlarının karşısına Oyuncak adlı yeni teklisi ile geçti. Gürbüz'ün, DMC etiketiyle yayınlanan Oyuncak isimli çalışması şimdiden listeleri alt üst etti. Alisa şarkıya sadece sesiyle değil attığı imzayla da dikkat çekti.

Şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu söyleyen Alisa, "Şarkı söylemek kadar üretmek de benim için çok önemli... Çalışmalarım devam edecek" diye konuştu. Alisa'nın şarkısı YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında da en çok dinlenen şarkılardan biri oldu.