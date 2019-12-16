Alirıza: 'Türkiye'ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi'
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Alirıza: 'Türkiye'ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi'

Stüdyo Washington programına katılan CSIS Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinin sürpriz olmadığıni söyledi.

16.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:48

Stüdyo programına katılan CSIS Direktörü Bülent Alirıza, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinin sürpriz olmadığıni söyledi



Haber Videosu

: Alirıza: 'Türkiye'ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi'
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