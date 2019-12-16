Alirıza: 'Türkiye'ye Yaptırım Tasarısına Onay Sürpriz Değildi'
Stüdyo Washington programına katılan CSIS Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinin sürpriz olmadığıni söyledi.
16.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:48
Stüdyo Washington programına katılan CSIS Türkiye Direktörü Bülent Alirıza, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarının kabul edilmesinin sürpriz olmadığıni söyledi
Kaynak: DailyMotion.com