Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a 16 bin 16 TL'lik destek
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Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a 16 bin 16 TL'lik destek

Alinur Aktaş'tan Bursaspor'a 16 bin 16 TL'lik destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyası kapsamında Bursaspor Kulübü'ne 16 bin 16 TL'lik destekte bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyası kapsamında Bursaspor Kulübü'ne 16 bin 16 TL'lik destekte bulundu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un maddi anlamda sıkıntılar sebebiyle oluşturduğu 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına son gününde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da destek çıktı. Aktaş, yeşil-beyazlı kulübe 16 bin 16 TL'lik katkı sağladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Ayağa Kalk Bursa hareketine 16.016 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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