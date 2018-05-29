Alınmayan Teşviklerin Tahsili İçin Ayto'da Masa

Aydın Ticaret Odası (AYTO) üyelerine geçmişe yönelik istihdam desteklerinden yararlanmaları için çağrı yaptı.

Torba kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Nisan 2018'den önce tüm şartları sağladığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun ve diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış üyeler 1 Haziran 2018 tarihine kadar Aydın Ticaret Odası'na giderek ön başvurularını yapabilecekler.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Üyelerimizin geçmişte kullanmadıkları teşvikleri kullanmaları için Odamız bünyesinde bir başvuru masası oluşturduk. Ön başvuru için son gün olan 1 Haziran'a kadar bu masada üyelerimiz e-SGK şifreleri ile Odamıza gelerek başvurularını yapabilirler. Geçmişte destek almak istedikleri personellerinin girişlerini ise ön başvurularını yapmış olmak kaydıyla 2 Haziran tarihinden itibaren yapabilirler. Çağrımızı yaptığımız andan itibaren üyelerimiz başvurular için Odamıza gelmeye başladılar. Üyelerimizden ricam sistemde yaşanacak yoğunluktan olumsuz etkilenmemek adına başvurularını son güne bırakmasınlar. Yeni işe alacakları personeller için ise 31 Aralık 2020'ye kadar istihdam destekleri devam ediyor. Üyelerimizin faydalandığı bu destekler hem istihdamı artıracak hem de ekonomiye güç katacaktır" dedi. - AYDIN