Alındı Belgesi Tüketici Mağduriyetini Azaltacak

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan, hakem heyetlerine başvuru sırasında, tüketicilere alındı belgesi verilmesini değerlendirdi.



Özcan, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sırasında verilecek alındı belgesinin, tüketicilerin yaşayacağı mağduriyetleri azaltacağını söyledi. Özcan, "Derneğimize son zamanlarda gelen şikayetlerde, Hakem Heyetlerine başvuru sırasında dilekçeye eklenen evrakların kaybolması sebebiyle mağdur olan tüketiciler bulunmaktadır. Tüketiciler, hakem heyetlerine başvururken, dilekçelerin ekinde fiş, fatura, servis evrakı gibi evraklar vermektedir. Hakem heyetlerinde kaybolan bu evraklar sebebiyle, karar verilirken tüketici haksız değerlendirilmekte ve mağdur olmaktadır" dedi.



Teklif bakanlığa sunulmalı



"Hakem heyetleri, aldıkları her bir başvuru için alındı belgesi düzenleyerek tüketiciye vermelidir" diyen Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlçe hakem heyetleri için ilçe kaymakamı tarafından verilecek talimatla bu belgelerin düzenlenip tüketiciye verilmesi sağlanmalıdır. Ticaret İl Müdürlüğü de aynı talimatı il hakem heyetleri için vermelidir. Ayrıca il müdürlüğünce alındı belgesi verilmesi hususu, yönetmelik değişikliği yapılması teklifi olarak bakanlığa sunulmalıdır. Düzenlenecek olan bu belge ile başvuru sırasında teslim edilen evrakın kaybolma ihtimali azalacaktır. Bu sebeple doğacak mağduriyet ortadan kalkacak ve hakkaniyetli kararlar verilecektir." - ESKİŞEHİR