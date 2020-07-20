Alınca Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi
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Alınca Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi

Kent merkezinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Tepebaşı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Alınca Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Alınca Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi
20.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.07.2020 09:13

Şirintepe Mahallesi'nin yoğun kullanılan caddelerinden biri olan ve asfalt yüzeyinde deformasyonlar meydana gelen caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, yolu sürücüler için güvenli hale getirdi.

Gerçekleştirilen çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Şirintepeliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri merkez ve kırsalda çalışmaların aralıksız süreceğini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler

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