Alınca Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi Kent merkezinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, son olarak Tepebaşı İlçesi sınırları içerisinde bulunan Alınca Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Şirintepe Mahallesi'nin yoğun kullanılan caddelerinden biri olan ve asfalt yüzeyinde deformasyonlar meydana gelen caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ekipler, yolu sürücüler için güvenli hale getirdi.

Gerçekleştirilen çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Şirintepeliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri merkez ve kırsalda çalışmaların aralıksız süreceğini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler