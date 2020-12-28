Alina Iagupova, yeniden Fenerbahçe'de
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Alina Iagupova, yeniden Fenerbahçe'de

28.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:56
Alina Iagupova, yeniden Fenerbahçe'de

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terleten ve EuroLeague Women'ın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Alina Iagupova, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terleten ve EuroLeague Women'ın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Alina Iagupova, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı formasını 2019-2020 sezonunda giyen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferlerinde pay sahibi olan, gösterdiği başarılı performansla EuroLeague Women'da sezonun en değerli oyuncusu seçilen Alina Iagupova ile sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunun sonuna dek anlaşma sağladı. Iaqupova, 1 Ocak 2021 tarihinde takıma katılacak.

Alina Iagupova transferini değerlendiren Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Alina Iagupova'yı tekrar kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Hedeflerimize ulaşma yolunda, mevcut kadromuza geçen sezonun Euroleague Women MVP'sini katarak ciddi bir güç kattığımızı düşünüyoruz.

Bu transferde emeği geçen Başkanımıza ve sponsorumuz İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sürecin başından beri her an bizi destekledi ve transferde bizzat devredeydi. Sponsorumuz Öznur Kablo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Balarısı da bu transferin gerçekleşebilmesi için destekte bulundu.

Bu vesileyle transferin Kulübümüze olan toplam mali yükü anlamında da şunu söyleyebilirim; Geçtiğimiz sezon oyuncu ile olan anlaşmamızdan oldukça aşağıda bir toplam mali yük olacak Kulübümüze.

Alina'ya Fenerbahçe Öznur Kablo'ya tekrar hoş geldin diyor, birlikte nice zaferlere diyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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