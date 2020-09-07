Alina Boz ve Kubilay Aka korona mı oldu? Kubilay Aka'nın koronavirüs testi pozitif mi çıktı? Alina Boz'un koronavirüs testi pozitif mi çıktı? Aşk 101 dizisinin iiki genç başrol oyuncuları Kubila Aka ile Alina Boz'un kornavirüse yakalandığı haberi gündem oldu. Konuyla ilgili olarak Kubilay aka sosyal medyadana açıklamada bulundu. Peki, Alina Boz ile Kubilay Aka korona mı?

Netflix'in başarılı Türk dizilerinden Aşk 101 çekimleri başladı ancak iki başrol oyuncusunun koronavirüs olduğu öne sürüldü. Oyuncuların koronavirüs testi pozitif çıktığından çekimlere de ara verildi. Kubila aka ile Alina Boz covid-19 mu oldu?

ALİNA BOZ VE KUBİLAY AKA KORONA MI OLDU?

Ay Yapım tarafından Netflix için hazırlanan Aşk 101 dizisinin genç başrol oyuncularından Alina Boz ile Kubila Aka'nın covid-19 testi poztif çıktı. Çukur dizisinde de Celasun olarak tanınan Aka ve beraberinde Boz'un koronavirüs test sonucunun poztif çıkmasının ardından çekimlere de bir süre ara verildi.

Korona testinin pozitif çıktığını doğrulayan bir paylaşım Kubilay Aka'dan geldi: ''Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor.''