Alın teri hiç kurumayan fırıncılar bayramda da günde 18 saat çalışmayı sürdürüyor
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Alın teri hiç kurumayan fırıncılar bayramda da günde 18 saat çalışmayı sürdürüyor

Alın teri hiç kurumayan fırıncılar bayramda da günde 18 saat çalışmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde birçok sektörde kapanma yaşanırken Ramazan Bayramı da dahil neredeyse hiç kapanmayan ekmek fırınlarının fedakar çalışanlarının alın teri kurumuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde birçok sektörde kapanma yaşanırken Ramazan Bayramı da dahil neredeyse hiç kapanmayan ekmek fırınlarının fedakar çalışanlarının alın teri kurumuyor.

"Bismillah" diyerek dükkanlarının kapıları açan fırıncılar, vatandaşların sofralarına sıcak ekmek ile pide yetiştirmeye çalışıyor.

Günde 18 saat 300 dereceye varan sıcaklığın başında ter döken ustalar, gece yarısından itibaren ilk önce unu hamura, daha sonra da ekmeğe dönüştürüyor.

Birçok aşamadan geçen hamura ekmek şekli verilmesinin ardından geçilen pişirme işleminde ustaların maharetli ellerinde ekmekler nar gibi kızarıyor.

Bu zorlu şartlarda pişirilen ekmekler, daha sonra sofraları süslüyor, damakları tatlandırıyor.

Evlerine yürüme mesafesindeki fırınlara gitmelerine serbestlik tanınan vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uyarak sıra bekliyor ve bayram gününde ailesiyle birlikte sıcak ekmek yemenin tadına varıyor.

Evi otel olarak kullanıyoruz

Bayramda da kesintisiz hizmete devam eden ve yaklaşık 32 senedir fırıncılık yapan 46 yaşındaki Yüksel Yıldırım, AA muhabirine, fırıncı esnafının her koşulda işinin başında olduğunu söyledi.

Müşterinin her zaman sıcak ekmek istediğini kaydeden Yıldırım, "Sürekli müşteri geldiği için hazırda bulundurmak gerekiyor. Böyle olunca her zaman sıcak ekmek bulunmayabiliyor. Şu an yaptığımız pideleri ise susamsız bayram pidesi olarak çıkardık. Bizim yaptığımız hamurdan ekmeğin çıkması 5 saat sürüyor. Normal ekmek hamuru gibi değil ekşi mayayla yapıyoruz. Bekletiyoruz, bekleterek attığımız için fırından çıkması 5 saati buluyor. Arada bizde fırından çıkarırken arasına tereyağı peynir koyuyoruz. Bizim için keyifli tarafı da o oluyor." diye konuştu.

"Evi otel olarak kullanıyoruz" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İşimiz bittiğince ancak çıkıyoruz. Gece nöbetçi kalıyor. Bayramda nispeten daha az çalışıyoruz. Arife günü biraz fazla ekmek çıkardık. Bayramda az az olsun, sıcak çıkaralım istedik. Fırıncılık sektörü ölmeyecek bir sektördür. Ekmeği vatandaş az da olsa yiyecek. İnsanlar ekmeksiz doymaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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