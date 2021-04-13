"Alımlar patates üreticisine soluk aldıracak"
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"Alımlar patates üreticisine soluk aldıracak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Alımlar patates üreticisine soluk aldıracak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates ve soğan alımına yönelik açıklaması, İzmir'in Ödemiş ilçesinde sevinçle karşılanırken, Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, "Yapılan açıklamalar, patates üreticisine soluk aldıracak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates ve soğan alımına yönelik açıklaması, İzmir'in Ödemiş ilçesinde sevinçle karşılanırken, Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, "Yapılan açıklamalar, patates üreticisine soluk aldıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patates ve soğan alımına yönelik açıklaması, Ödemiş'te üreticileri sevindirdi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisinin yapacağı alımları olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, "Yapılan açıklamalar, patates üreticisine soluk aldıracak. Ödemiş'te büyük çaplı depolar olmamasına rağmen, Bozdağ gibi yüksek bölgelerde ev altlarındaki depolarda bekleyen patateslerin eritilecek olması, en azından yeni sezon ürünün pazarlanması ve tüketilmesinde olumlu etki oluşturacak" dedi.

"85 kuruşluk alım fiyatı maliyeti karşılayacaktır" diyen Balcılar, "Çöpe gidecek depo patateslerinin devlet tarafından alınıp ihtiyaç sahibi tüketicilere dağıtılması hem üretici hem de tüketici açısından çok olumlu bir karar. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Şakir Balcılar, "İki hafta arayla meydana gelen don olayı, patatesteki rekolteyi düşürecektir. Bitkiyi örtü altına alabilen üreticiler, gövde ve yaprakların kararmasının önüne geçtiler; fakat masrafa girip örtü altına alamayan üreticilerimizin patatesleri dondan olumsuz etkilendi. Bu durum hem ürünün gelişmesine engel olacak hem de geç gelmesine neden olacak" şeklinde aktardı.

Ödemişli Ziraat Mühendisi ve tohum bayii Özkan Akgün de, "Ödemiş'te bu yıl patates üreticisi aradığını bulamadı. Fiyatlar maliyetin altında. Bu nedenle kimi sökülen ürünler depolarda beklerken, hala tarlada sökülmeyen ürün var. Dileriz alınan karar hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun eder" şeklinde konuştu. - İZMİR

'Alımlar patates üreticisine soluk aldıracak'
'Alımlar patates üreticisine soluk aldıracak'
'Alımlar patates üreticisine soluk aldıracak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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