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Alime ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Alime ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Alime ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Alime ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıköy sakinlerinden Merhum Numan ÖKTEM'in eşi Mustafa, Nevin, Nursel, Birsel ve Kemal ÖKTEM'in anneleri Alime ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Kocaeli/Derince'de toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Mustafa ÖKTEM: 0542 742 67 44

11 Eylül 2021, Cumartesi

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Haber: Alime ÖKTEM hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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