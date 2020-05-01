Alim Gerçel'den '3 Mayıs Türkçüler Günü' açıklaması
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Alim Gerçel'den '3 Mayıs Türkçüler Günü' açıklaması

Alim Gerçel'den '3 Mayıs Türkçüler Günü' açıklaması
01.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:33

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "3 Mayıs Türkçüler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, "3 Mayıs Türkçüler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gerçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Mayıs, Atatürk'ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin, dinamitlerinin elinde patlatıldığı günüdür. 3 Mayıs Türk milletine sevdalı Türkçüler tarafından gayr-ı milli unsurlara dönemin iktidar sürecini elinde tutanların kendi eliyle hayat hakkı tanıması karşısında, en sert ve anlamlı duruş günüdür. 3 Mayıs başlangıçta 23 kişi çilesiyle şekillenmiştir. 3 Mayıs Çilesi bir Türklük çınarının tohumunu yeşertmiştir. Her çile sonrası olgunlaşarak büyüyen bu tohum, her 3 Mayıs'ta "3 Mayıs Türkçüler Günü" nün anlam ve önemini tüm gerçekleri ile yürek ve beyinlerimize kazıyarak sevdalarımızla,

ülkülerimizle Türkçüleri aynı coşkuyla bir araya getirecektir. 3 Mayıs'ı Türk milleti ve Türkçüler unutmayacaktır, unutturmayacaktır. Bu vesile ile Türklük aleminin ve Türkçülerin, "3 Mayıs Türkçüler Gününü" bir bayram havasında kutluyor, şu anda çektiğimiz doğal virüs çilesi sonrasında da yeni bir tohumun yeşermesine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk'ün şu veciz ifadesinde belirttiği gibi: " Taş kırılır, tunc erir, ama Türklük ebedidir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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