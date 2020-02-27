Alım garantili 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticiliği' başvuruları başladı

27.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:25

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesi için çiftçilerden başvurular alınmaya başlandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı alım garantili "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesi için çiftçilerden başvuruları almaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 27 Şubat Perşembe günü alınmaya başlayan başvuruların son günü 16 Mart Pazartesi günü olarak belirlendi. Başvurular belirlenen 'Teknik İnceleme Komisyonu' tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen çiftçiler, projeden faydalanacak. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Kandıra Park Bahçeler şefliğinden alınacak.



Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın tanıtımını yaptığı ve diğer belediyelere de örnek olabilecek "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesi pilot bölge seçilen Kandıra'da başlayacak. Köylerdeki geliri arttırabilmek, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek için başlatılan projenin başvuruları 27 Şubat Perşembe günü başladı. Başvurular sonunda destekleme en az 10 en fazla 15 dönüm olarak belirlendi. Başvurularda desteklenecek toplam arazi miktarı bin 200 dönüm olacak.



Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, projeye dahil olmak isteyen çiftçilerden başvuru için gerekli belgelerin ikametgah, tapu fotokopisi, çks belgesi- çiftçi, sabıka kayıt belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi olacağını belirtti. Müdürlükten ayrıca üretime uygun arazisi ve ÇKS belgesi bulunan 'Kadın Çiftçi'ler için projede yüzde 30 kota ayrılacağı bilgisi de verildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, mevcut arazisi üzerinde 'Şerh' olan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.



Piyasada çok sayıda tıbbi aromatik bitki var ama Kocaeli'nin özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şartları taşıyan çiftçileri değerlendirmeye alacak. Daha sonra 'Başvuru Sahibinin Arazi Mülkiyet Durumu', 'Arazinin Değerlendirilmesi', 'Makine Ekipman Durumu', Organik veya İyi Tarım Sertifikasına Sahip Olması' ve 'Bitkisel Üretim Eğitimi Almış Olmak' konu başlıkları altında puanlamaya tabi tutulacak. Puanlar teşvik alacak çiftçileri belirleyecek.



Proje pilot bölge seçilen Kandıra ile başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başvuruların değerlendirmesi sonunda çiftçilere birçok destek verecek. 5 yılda maksimum kapasiteye çıkacak fideler ve tarlaların sürülmesi için gereken araçlar Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Başvurular 16 Mart Pazartesi günü sona erecek. Çiftçilerin gelir düzeyini arttıracak "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği" projesine başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü veya Kandıra Park Bahçeler şefliğinden alınacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA