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Alım Fiyatları - Fiyatlarımız - Et ve Süt Kurumu

Alım Fiyatları - Fiyatlarımız - Et ve Süt Kurumu
Habermetre - Haberler | Toplum

BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİSIĞIRI. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİSIĞIRI. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır. II. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 155 kg ve üzeri, %51 (dahil) - %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar, Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1-3 yaş arası düvelerdir. III. KALİTE : Yağsız kesim karkas ağırlığı 145 kg ve üzeri, 4 yaşını aşmış erkek sığırlar, %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar, 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler, %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler, Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler). MANDA1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite, Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir. Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır. KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİKUZUAsgari 3 aylık 30 Kg canlı ağırlıkta, azami 12 aylık 52 Kg canlı ağırlıkta ve karkas ağırlığı azami 26 (dahil) kg olan erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır. KOYUNI. KALİTE (Toklu) : 1-3 (dahil) yaş ve 26 (hariç) - 40 (dahil) kg karkas ağırlığında olan erkek koyunlardır. II. KALİTE: 4 yaşından gün almış erkek koyunlar ile 1 yaş üzeri tüm dişi (şişek dahil) koyunlardır. OĞLAK3 (dahil) - 7 (dahil) aylık, asgari 30 Kg azami 52 Kg canlı ağırlıkta azami 23 (dahil) kg karkas ağırlığa sahip erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır. ÇEPİÇ7 (hariç) - 12 (dahil) aylık (I. Kalite) 23 (hariç) - 30 (dahil) kg karkas ağırlığa sahip olan erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır. KEÇİ1 yaş üzeri erkek ve 7 ay (dahil) ve üzeri yaştaki tüm dişi (II. Kalite) keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.

Kaynak: Habermetre

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