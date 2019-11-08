Aliler çocukların pil yutma tehlikesine karşı uyarıldı

08.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:22

Bağcılar Belediyesince verilen seminerde aileler, düğme ve para şeklindeki pillerin küçük çocuklar tarafından yutulmasıyla oluşacak tehlikelere ilişkin bilgilendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda düğme ve para şeklindeki pillerin küçük çocuklar tarafından yutulmasıyla ciddi sorunlar yaşanıyor.

Avrupa ve Amerika'da ölümle sonuçlanan vakalara rastlanırken Türkiye'de de pil yutulması olaylarıyla karşılaşılıyor. Bu tehlikeye karşı ebeveynleri bilgilendirmek isteyen Bağcılar Belediyesince, "Düğme Yada Para Şeklindeki Pillerin Yutulması" konulu bir seminer düzenlendi. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen seminerde, Kimya Yüksek Mühendisi Savaş Arna sunum yaptı.

Arna, 1-6 yaş grubundaki çocukların öğrenme konusunda meraklı olmaları ve her şeyi ağzına götürme alışkanlıkları nedeniyle kazaya uğrama riski en yüksek grubu oluşturduğunu belirterek, "Düğme piller çocuklar tarafından istenilmeden yutulabilir. Piller yutulduktan sonra yemek borusunda yapışıp kalabilirler. Bu çok tehlikeli ve hatta ölümcül olabilir. Çapları 16 milimetreden fazla olan pillere çok daha fazla dikkat edilmelidir. Zira bu boyutlardaki düğme pillerin kişinin yemek borusunda kalma ihtimali çok daha fazladır." ifadelerini kullandı.

Son iki yıl içinde ölüm vakalarının on misli artığına dikkati çeken Arna, şöyle devam etti:

"Saatler ve hesap makinelerinde çokça kullanılan düğme piller çocuklar için tehlikelidir. Çünkü bu küçük ve parlak cisim çocukların ilgisini çeker ve kolayca yutulabilir. Bu pillerin ağza alınması ve nefes borusunu tıkaması halinde boğulmalar meydana gelebilir, ayrıca yutulması da son derece tehlikeli, zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Bu nedenle ortalıkta bu tip pilleri bulundurmamalı ve çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza etmeliyiz.

Pil yutan çocuk soğuk algınlığı, ses kısıklığı ve iştahsızlık benzeri semptomlar gösterir. Bu belirtileri görünce üşüttü diyebilirsiniz. Genellikle pil olduğu ebeveynlerin aklına bile gelmiyor. Çok dikkatli olmalısınız. Çocuğunuz pil yutması durumunda bir şey yapmayacaksınız. En yakın hastaneye götüreceksiniz. Röntgen çekilmeden önce bir şey yememesi, içmemesi hatta kusturmaya zorlanmaması gerekiyor. Hastaneye giderken aynı pilden bir tane daha götürün. Doktor pil hakkında bilgiye sahip olunca işi daha kolay olacaktır."

Kaynak: AA