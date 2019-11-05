ALİKEV için koşan 205 kişiye Dilek İmamoğlu da katıldı

05.11.2019 10:06

Emel Anne'ye Dilek İmamoğlu da eşlik etti.

Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), 41'inci İstanbul Maratonu'nda Emel Anne ile birlikte Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koştu.

Bu sene 200 öğrenciye burs desteği sağlamayı hedefleyen ALİKEV için kampanyaya destek olmak isteyenler 17 Kasım 2019 gece 24:00'e kadar bağışta bulunmaya devam edebilecek.

Kaynak: Bültenler