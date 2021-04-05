Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? Özgecan Aslan'a da hakaret ettiği belirtilen Alihan Şimşek tutuklandı mı?

İsminin Alihan Ş. olduğu iddia edilen bir sosyal medya kullanıcısı hakkında söylediği sözler sonrası Alihan tutuklansın tagi açıldı ve kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara yükseldi. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları Alihan Ş. kimdir, Twitterda Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? sorularının yanıtları araştırıldı.