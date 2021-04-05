Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? Özgecan Aslan'a da hakaret ettiği belirtilen Alihan Şimşek tutuklandı mı?
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İsminin Alihan Ş. olduğu iddia edilen bir sosyal medya kullanıcısı hakkında söylediği sözler sonrası Alihan tutuklansın tagi açıldı ve kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara yükseldi. Bu kapsamda sosyal medya kullanıcıları Alihan Ş. kimdir, Twitterda Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? sorularının yanıtları araştırıldı.
Bir görüntülü konuşma platformunda konuşan Alihan isimli kişi hakkında Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? sorularının yanıtları araştırıldı.
ALİHAN Ş. KİMDİR?
İsminin Alihan Ş. olduğu iddia edilen kişi, sosyal medyada yayılan videosunda ise adını Mehmet olarak söylüyor. Küçük bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini anlattığı videosu sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi ve diğer kullanıcılar şahsın tutuklanması için bir hashtag açtı.
ALİHAN Ş. TUTUKLANDI MI?
Kısa sürede gündeme gelen bu konu hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.
Şahsın Türk bayrağını yırttığı video ve canice katledilen Özgecan Aslan hakkında söylediği sözler de gündeme geldi.