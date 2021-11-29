Alihan Limoncuoğlu kimdir? Alihan Limoncuoğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Limoncuoğlu hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Alihan Limoncuoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Alihan Limoncuoğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Limoncuoğlu hayatı ve biyografisi! Alihan Limoncuoğlu kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Alihan Limoncuoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Alihan Limoncuoğlu kimdir? Alihan Limoncuoğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Limoncuoğlu hayatı ve biyografisi!
ALİHAN LİMONCUOĞLU KİMDİR?
Doğum Tarihi: 1984
Doğum Yeri: İstanbul
Ünvanı: Doktor Öğretim Üyesi
Şu an Çalıştığı yer : İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü
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