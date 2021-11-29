Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Alihan Limoncuoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Alihan Limoncuoğlu kimdir? Alihan Limoncuoğlu kaç yaşında, nereli? Alihan Limoncuoğlu hayatı ve biyografisi!

ALİHAN LİMONCUOĞLU KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1984

Doğum Yeri: İstanbul

Ünvanı: Doktor Öğretim Üyesi

Şu an Çalıştığı yer : İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

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