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Alihan Kalkan'ın top toplayıcılıktan A takıma uzanan başarı hikayesi

Yukatel Denizlispor'un altyapısından yetişen, daha önce yeşil-siyahlı takımı tribünden destekleyen, bazı maçlarda da top toplayıcılık yapan 21 yaşındaki futbolcu Alihan Kalkan, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Ege temsilcisinin formasını terletiyor.

18.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:08

Yukatel Denizlispor'un altyapısından yetişen, daha önce yeşil-siyahlı takımı tribünden destekleyen, bazı maçlarda da top toplayıcılık yapan 21 yaşındaki futbolcu Alihan Kalkan, şimdi Süper Lig'de mücadele eden Ege temsilcisinin formasını terletiyor.

Altyapısından yetiştiği Denizlispor ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzalayan Alihan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda babası, arkadaşları ve yakınlarıyla takımının maçlarını tribünden izlediğini söyledi.

Denizlispor'un altyapısında forma giyerken A takımın maçlarında 3 yıl top topladığını aktaran Kalkan, sokakta arkadaşlarıyla futbol oynarken babasının desteği sayesinde amatör kulübe yazıldığını anlattı.

Kalkan, altyapıda top koşturduğu süre içinde Denizlispor'un maçlarında top topladığını belirterek, "Hayalimde top topladığım takımın A kadrosunda görev yapmak vardı. Allah'ın izniyle A takıma kadar yükseldim. Top toplarken karşılaşmalarda topu hızla futbolcuya verip asist yaparak bazen taraftarın kahramanı olduk, bazen mağlup durumdaki deplasmana gelen oyuncu tarafından 'gecikme' fırçası yedik. Güzel günlerdi. Şimdi her şey çok güzel gidiyor. Tribünden takımımı desteklediğim için taraftarımızın nasıl bir duygu içinde olduğunu biliyorum. Denizli'nin çocuğu olarak taraftarımızı sahada temsil ediyoruz." diye konuştu.

"Kendimi hep Recep Niyaz ağabeyime benzetirdim"

Taraftarın sahada forma giymiş hali gibi olduklarını ifade eden Kalkan şöyle devam etti:

"Babamla maç izlemeye geldiğimde 'bu statta forma giymek nasip olur mu' diye çok konuşurduk. Yeşil-siyahlı formayı giymek her şeyden güzel. Senelerce burada forma giyip takımın başarısı için çalışmak istiyorum. Mahallede top oynarken kendimi hep Recep Niyaz ağabeyime benzetirdim. Şimdi onunla yan yana maça çıkmak inanılmaz bir duygu."

Altyapıdaki her çocuğun hayalinin A takımda forma giymek olduğuna dikkati çeken Kalkan, "Bu kentin çocuğuyuz. Üstüme düşenin en iyisini yapmak istiyorum. Süper Lig'de Denizlispor'da uzun yıllar top koşturmak istiyorum. Takımın en genç oyuncusu olarak ağabeylerimi örnek alıyorum. Sonrasında Avrupa'da futbol oynamayı hedefliyorum." şeklinde konuştu.

Alihan Kalkan'ın top toplayıcılıktan A takıma uzanan başarı hikayesi

Kaynak: AA

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