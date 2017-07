Alienware ve Dell'den Vr'a Büyük Yatırım

Alienware ve Dell, yeni çok çekirdekli işlemci seçeneklerine sahip en yüksek kalite Alienware masaüstü oyun bilgisayarı, Alienware'in özel tasarımına sahip eksiksiz bir performans oyun monitörleri ve çevre birimleri serisi, herkese Sanal Gerçeklik deneyimi yaşatan yeni Dell Inspiron masaüstü oyun bilgisayarını tanıttı. Alienware ve Dell, her seviye ve bütçeden oyuncu için birlikte sundukları oyun çözümleri ile dünyanın lider PC oyun markası olmayı sürdürüyor.



PC oyuncularına, oyunlardan beklediklerini sunmak için büyük bir kararlılıkla hareket eden Alienware ve Dell, devamlı genişleyen teklifler ve ortaklık inovasyonları ile PC oyun, sanal gerçeklik ve e-spor dünyasına sağlam yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Bu da oyun, VR ve diğer PC performansı ve tasarımları konusunda sürekli yenilik yaparak PC kategorisinde olağanüstü bir büyüme* gerçekleştiği üst üste 17. çeyrek anlamına geliyor.



Alienware, Dell Gaming ve XPS Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Frank Azor, "Hayranlarımızın Alienware ve oyun PC'lerimize duyduğu tutku, bizim can damarımız... Biz de aynı tutku ve en ileri inovasyon, tasarım ve performansı sunma kararlılığımız sayesinde beklentileri aşmaya ve taleplerini karşılamaya devam ediyoruz" dedi.



Alienware Area-51 Güncellendi





Intel ve AMD, şimdi Alienware Area-51'in iki yeni versiyonunda sunulan çok çekirdekli işlemciler ile vitesi yükseltiyor. Yeni işlemciler, mutlak en iyi oyun deneyimini talep eden performans tutkunları ve yoğun kaynak kullanan uygulamalar sayesinde yaratıcılığı gelişmiş oyuncular için geliştirildi. 4K, 8K veya VR uygulamaları için en iyi deneyimi sunan donanımla buluşan kullanıcılar, Intel Core X-Serisi veya AMG Ryzen Threadripper'la çalışan yeni donanımları (Alienware'in ilk 16 çekirdekli / 32 düğümlü Area-51) kısa süre içerisinde deneme şansı bulacak.



2017 yılında Dell, piyasaya AMD Ryzen Threadripper yüklü sistemler sunan OEM lansman ortağı oldu ve gelişmiş 16 çekirdekli işlemci, tüm çekirdeklerde 3,6 GHz'e kadar hız artırabilecek. Intel Core i9 işlemciler ise 4,5 GHz'e kadar çıkan yüksek bilgisayar çalışma hızlarına öncelik veren uygulamalar çalıştıran oyuncular için.Bu yongalar, aynı anda çok sayıda sistem gerektiren görevi yapan ve güvenilir bir markadan eksiksiz, güvenilir bir çözüm isteyen müşteriler için ideal.



Alienware, Yeni Ürünlerini Görücüye Çıkarttı





Hayranların taleplerini karşılayan Alienware, imza niteliğindeki birinci sınıf tasarım ve de oyun içi aydınlatma efektleri için oyuncuların talep ettiği teknik özellikler ve özelleştirmeler ile donatılmış, eksiksiz bir performans odaklı oyun monitörü ve çevre birimleri serisini görücüye çıkarıyor. Bunların arasında Sid Meier'in Civilization VI, Shadow Warrior 2 ve Agents of Mayhem Alienware'in içinde bulunduğu 150'nin üzerinde oyunla çalışan Alienware'in AlienFX ışıklandırması da bulunuyor.



NVIDIA G-SYNC (AW2518H) veya AMD FreeSync (AW2518HF) ile gelen Alienware 25" oyun monitörü, son derece hızlı 1 ms panel tepki süresi ve yerel 240 Hz yenileme hızı ile neredeyse hiç girdi beklemesi olmadan hızlı, anında yanıt veren oyunlar vadediyor. Üç önceden ayarlanmış ekran modu, tam ayarlanabilirlik, tek parça pres döküm stant ayakları ve ultra ince çerçeve içinde 1920x1080 çözünürlükte kesintisiz panoramik çoklu ekran görüntüsü ile Alienware 25" oyun monitörü, her oyuncu için kusursuz.



Oyun dostu tasarım özellikleri ve sezgisel yazılımları harmanlayan isteğe bağlı el dinlendirme alanlı Alienware Gelişmiş Oyun Klavyesi, uygun bir fiyata birinci sınıf oyun deneyimi sunuyor. Klavyede, beşi oyunculara rekabet avantajı kazandıracak makro komutlara atanmış daha hassas, tepkisel ve tutarlı tuş darbeleri ile kahverengi anahtarlı mekanik tuşlar bulunuyor. Oyun deneyimini kişiselleştiren Alienware'in sofistike yazılımı Alienware Kontrol Merkezi, oyunculara tüm tuşları arzu ettikleri komutlara yapılandırma şansı da veriyor.



Daha fazla konfor için ergonomik tasarımla oyun sınıfı performansında akıllı yazılımı birleştiren Alienware Gelişmiş Oyun Faresi, hassas ve hızlı oynama arasında gidip gelebilmek için anında DPI ile birden çok yapılandırma sunuyor.Oyun içi özelleştirme için dokuz benzersiz düğme ile donatılmış.



Alienware Elit Oyun Faresi



Birinci sınıf oyun deneyimini daha da geliştiren Alienware Elit Oyun Faresi, marifetli kardeşinin oyuna ilişkin tüm inovasyonlarını içeriyor. Değiştirilebilir kollar, World of Warcraft gibi MMO'lar için ideal 13'e kadar programlanabilir düğmenin yanı sıra rakiplere karşı avantaj sağlamak için imleç hassasiyeti ve hareket hızı üzerinde ideal bir kontrol sağlayan dört değişken ağırlık ayar seviyesi ile gelişmiş özelleştirilebilir inovasyon sunuyor.



Alienware 15'ten Max-Q tasarımlı GTX 1080





Alienware 15, 110 vatlık en yüksek GPU performans yapılandırmasında Max-Q teknolojisine sahip yeni NVIDIA GeForce GTX 1080 ile kullanıcıların karşısında olacak. Alienware'in Max-Q teknolojisini benimsemesi; PC oyun, VR ve diğer uygulamalar için bir 15,6" dizüstü bilgisayarda en yüksek performansı sağlıyor.Üstün performansı taşınabilirlik ile dengeleyen Alienware 15, popüler oyun çevre birimleri ve VR gözlükleri için eksiksiz bir girdi/çıktı bağlantı seti içeriyor. AlienFX ışıklandırmasıyla tam olarak içinde hissederek, rekabetçi oyuncular için optimize edilmiş klavyeyi kullanarak ve 99 Whr pil sayesinde daha uzun süre oyun oynayın.



Inspiron Dizüstü Oyun Bilgisayarının başarılı lansmanının ardından Dell, Computex'te büyüyen Inspiron Oyun serisindeki ilk masaüstü oyun bilgisayarını tanıttı. Windows 10 işletim sistemli yeni Inspiron Masaüstü Oyun Bilgisayarı, uygun bir fiyata rekabet avantajı peşinde olan oyuncular için geliştirildi. Bu oyun bilgisayarı SenseMI özellikli AMD çok çekirdekli Ryzen işlemcileri, termal olarak optimize hava akış yönlendirmesini, Kutup Mavisi LED Aydınlatmayı, kolay bileşen erişimini ve AMD ve NVIDIA'dan ikili gizli VR-hazır grafik kartını desteklemek için 850 vata kadar güç kaynağı seçeneklerini birleştiriyor.



On yılı aşkın bir süredir Dell ve Alienware, e-sporun büyük yükselişinin heyecanını yaşatmaya yardımcı oldu. İlk e-spor turnuvalarının başarılı sponsorluğu, dünyanın iki en köklü e-spor takımı olan Team Liquid ve Team Dignitas gibi gruplar ve de Turner ve IMG tarafından kurulan TBS, Twitch, YouTube üzerinde canlı etkinlik yayını yapan birinci sınıf e-spor turnuva markası ELEAGUE ile uzun vadeli ortaklıklar getirdi.



Dell ve Alienware, ortaklarımızı ELEAGUE'in önümüzdeki CS: GO Clash for Cash: The Rematch etkinliği de dahil olmak üzere eğitimde ve rekabette kullanılan geniş bir donanım ve teknoloji yelpazesi ile donatıyor. Önceki ELEAGUE CS: GO Major finalistleri, bu 250 bin ABD Dolar'ı ödüllü "kazanan her şeyi alır" yarışmasında en son Alienware Auroras'ı kullanarak yarışacak. Yakında paylaşılacak turnuva bilgileri ve heyecan verici haberler için bizi takip edin.