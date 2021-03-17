Alienware, Riot Games CEO'suna yönelik taciz iddiaları sonrası sponsorluğunu çekiyor!

Dot Esports'tan Jacob Wolf'un haberine göre 2019 yılının Ocak ayından itibaren ile resmi partnerliği bulunan bilgisayar şirketi Alienware, CEO Nicolo Laurent'in eski yönetici asistanı Sharon O'Donnell tarafından cinsel taciz ile suçlanması sonucunda sponsorluk anlaşmasını bitirmeyi planlıyor. 2022 Ocak ayında bitecek olan sponsorluğun çok daha öne alınması bekleniyor.

LPL,LCK,LCS,MSI gibi lig ve turnuvalarda artık Alienware reklamı yer almayacak. Henüz iki taraftan da resmi açıklama yapılmamasına rağmen Riot Games, şirketin tüm reklamlarını yayınlarından kaldırdığını doğruladı.

Riot Games'teki geçmiş cinsel taciz iddialarının da bu kararda rol oynadığı düşünülüyor. 2018 yılında Kotaku'nun cinsiyetçilik ve cinsel istismara maruz kaldığını belirtmesinden sonra konu mahkemeye taşınmıştı. Ayrıca 2020 yılının Temmuz ayında LEC'nin Suudi Arabistan şirketi NEOM ile yaptığı anlaşma yorumcular tarafından tepki çekmişti. Başta Suudi devletinin LGBTİ karşıtı tutumu ve o dönem yaşanan siyasal olaylar sebebiyle bir başka kriz yaşanmıştı. Riot Games de gelen tepkiler sonucunda anlaşmayı açıklandıktan birkaç gün sonra bitirme kararı almıştı.

Kaynak: Playerbros