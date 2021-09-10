Aliens Fireteam Elite ve Vampyr'in yayıncısı Focus Home Interactive oyunları Steam'de indirime girdi

Farming Simulator, A Plague Tale Innocence, Hood Outlaws & Legends gibi oyunların yayıncılığını yapan Focus Home Interactive, Steam'de indirime girdi.

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta Focus Home Interactive yer alıyor. Steam'de Focus Home Interactive'in yayınladığı oyunlarda %80'e varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Focus Home Interactive indirimi 13 Eylül tarihinde sona eriyor.

Focus Entertainment, daha önce Focus Home Interactive, Paris, Fransa merkezli bir Fransız video oyunu geliştiricisi ve yayıncısıdır. 1996 yılında kurulan Focus, Sherlock Holmes, TrackMania, Runaway gibi orijinal oyunlar ve Cycling Manager ve Virtual Skipper gibi spor oyunları yayınladı ve dağıttı.

İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

HOOD OUTLAWS & LEGACY – 90,00 TL

A PLAGUE TALE INNOCENCE – 62,50 TL

INSURGENCY SANDSTROM – 42,50 TL

VAMPYR – 47,50 TL

FARMING SIMULATOR 19 – 40,00 TL

CURSE OF THE DEAD GODS – 60,30 TL

HARDSPACE SHIPBREAKER – 80,40 TL

OTHERCIDE – 68,00 TL

SNOWRUNNER+ 1 YEARS PASS + 2 YEARS PASS – 295,03 TL

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.