Aliens: Fireteam Elite sistem gereksinimleri açıklandı
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Aliens: Fireteam Elite sistem gereksinimleri açıklandı

Aliens: Fireteam Elite sistem gereksinimleri açıklandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

"Adaletsizlik yaratan loot sisteminden kaçındık."

Cold Iron Studios tarafından geliştirilen üçüncü şahıs nişancı oyunu Aliens: Fireteam Elite için PC  sistem gereksinimleri açıklandı. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı modları destekleyecek oyun PS4 ve 5, Xbox One ve Series X-S ile PC platformlarında yer alacak. 24 Ağustos tarihinde çıkacak Aliens: Fireteam Elite sistem gereksinimleri detaylarına birlikte göz atalım.

Aliens: Fireteam Elite sistem gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi:  Windows 10

İşlemci: AMD Athlon X4 950 veya Intel i5-2500K

Bellek:  8 GB RAM

Ekran kartı: AMD R9 285 4GB veya Nvidia GTX 760 4GB

DirectX:   11

Depolama: 30 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi:  Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600AF veya Intel i5-7400

Bellek:  16 GB RAM

Ekran kartı: AMD RX 480 8GB veya Nvidia GTX 1060 6GB

DirectX:  11

Depolama: 30 GB boş alan

Stüdyonun Yaratıcı Direktörü Matt Highison Aliens: Fireteam Elite'in tüm sezonlarının ücretsiz olacağını ve 'daki gibi adaletsizlik yaratan loot sisteminden kaçındıklarını belirtti. Sezon güncellemelerinin market veya satın alınabilir öğeler üzerine değil de oynanış odaklı olacağını dile getirdi. Aliens: Fireteam Elite'ı Steam üzerinden 220 TL karşılığında satın alabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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