Aliens Fireteam Elite İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı
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Aliens Fireteam Elite İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı

Aliens Fireteam Elite İçin Yeni Bir Fragman Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Cold Iron Studios, Aliens: Fireteam Elite için yeni bir oynanış fragmanı yayınladı.

Cold Iron Studios, Aliens: Fireteam Elite için yeni bir oynanış fragmanı yayınladı. Aliens: Fireteam Elite, 24 Ağustos'ta çıkacak olan işbirlikçi bir üçüncü şahıs hayatta kalma nişancı oyunudur.

Aliens Fireteam Elite

Oyun, orijinal Alien üçlemesinden 23 yıl sonra, ikonik Alien evreninde geçiyor. Xenomorph tehdidini kontrol altına almak için savaşan sertleştirilmiş denizcilerden oluşan bir ateş takımı olarak oynuyorsunuz.

Oyuncular, çok sayıda farklı Xenomorph dahil olmak üzere birçok düşman türüne karşı ezici oranlarla karşı karşıya kalacaklar. Ek olarak, oyuncular oyunun tüm düşmanlarını pusuya düşürebilecek ve onları zekasıyla alt edebilecekler.

Son olarak, Aliens: Fireteam, her biri kendi yetenek ve avantajlarına sahip beş benzersiz sınıfa sahip olacak. Ayrıca çok çeşitli silahlar ve modlar sunacak.

Oyunun sayfasında yazan açıklamaya göre:

"İki oyuncu veya yapay zeka takım arkadaşının yanında korkunç Xenomorph ve Weyland-Yutani Sentetik düşmanlarının dalgalarıyla yüzleşin, siz ve ateş timiniz Alien evrenine yeni hikayeler getiren dört benzersiz kampanyada umutsuzca yolunuza devam edin. Çok çeşitli sınıflar, silahlar, teçhizatlar ve yetenekler arasından seçim yaparak kendi Colonial Marine'inizi yaratın ve özelleştirin, bu yürek hoplatan hayatta kalma nişancı deneyiminde ezici oranlarla mücadele edin."

Oyunun Steam sayfasını ziyaret etmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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