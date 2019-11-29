Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu
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Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu

Bir kozmetik firmasınca İstanbul'a gönderilen ancak alıcıya ulaşmayan binlerce kozmetik ürünü, Mersin'deki bir depodan çıktı.

29.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:58
Alıcısına teslim edilmeyen kozmetik ürünlerini polis buldu

Bir kozmetik firmasınca 'a gönderilen ancak alıcıya ulaşmayan binlerce kozmetik ürünü, 'deki bir depodan çıktı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 130 bin lira değerindeki ürünlerin, kamyon sürücüsü tarafından sahibine ulaştırılmadığı belirlendi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenleyen , ürünleri buldu.

Kaçan kamyon sürücüsü aranıyor.

Kaynak: AA
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