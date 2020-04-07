Alıcıların E-Ticaret' e olan ilgisi, firmaları yarışa soktu Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aşarken ülkemizde de 30 bini geçti. İnsanların evlerde kalması, çeşitli alışveriş kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları e-ticaret hizmeti sunan firmalarda hareketlenmeye neden oldu.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, yüzde 40' a dayandı. E-ticaret sektöründe yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Jolenth Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Uğur '' Son dönemde internetten daha önce alışveriş yapmamış kişilerin bile internete yönelmiş olması nedeniyle online alışveriş sektöründe yüzde 10' laragelinen bir artış yaşanmakta. Birçok insan bireysel olarak mağaza ve dükkanlara gitmek yerine online alışverişi sitelerini tercih etmeye başladı '' dedi.

Firmalar Birbiriyle Yarışa Girdi

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67' si giyim malzemesi satın alıyor. Giyime harcanan paranın bu kadar yüksek olması firmaları da rekabete soktu. Jolenth Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Uğur son dönemde artan rekabetle birlikte e-ticaret sektörünün de bu değişimden payını aldığını aktardı. Uğur '' E-Ticarette en çok reklam harcaması yapılan sektörlerin başında giyim sektörü geliyor. Oluşan yeni yapıyla birlikte online giyim mağazaları 50 bin doları bulan reklam harcamalarını gözden çıkarmış durumda. Son dönemin popüler sloganları olan ücretsiz teslimat ve bedava kargo kelimeleri sıklıkla tekrar edilmekte '' dedi.

Genç nüfusu ve yüksek internet kullanımı ile ülkemiz, en büyük e-ticaret pazarlarından biri konumunda bulunuyor. Koronavirüs olaylarıyla birlikte yoğunluğun arttığı sektörde rekabetin yüksek boyutlara geleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Bültenler