Alice Phoebe Lou İstanbul'da Konser Verecek

Güney Afrikalı genç şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, Garanti Caz Yeşili konserlerinde sahne alacak.

Berlin'de yaşayan ve "Momentum" adlı ilk albümünü 2014'te, "Orbit"i ise 2016'da yayımlayan Lou, 5 ve 6 Nisan'da Salon İKSV'de konser verecek.

İndie folk, caz ve blues müziğini harmanlayan Lou, 8 Mart'ta yayımlanan yeni albümü "Paper Castles"ın turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA