Alıç toplarken dağda mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı
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Alıç toplarken dağda mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı

KAYSERİ'de, alıç meyvesi toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 4 arkadaş, AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Alıç toplarken dağda mahsur kalan 4 arkadaş kurtarıldı
19.09.2020 23:14 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:24

KAYSERİ'de, alıç meyvesi toplamak için çıktıkları dağda mahsur kalan 4 arkadaş, AFAD ve polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi TOKİ bölgesi Kurt Tepesi mevkiinde meydana geldi. Yaşları 17 olan Serkan C., Ersen C., Alim S. ve Arif D., saat 17.00 sıralarından Kurt Tepesi mevkiine çıkarak alıç meyvesi toplamak istedi. Havanın kararmasıyla dik yamaç ve sarp kayalıkların olduğu bölgeden 4 arkadaş inemedi. Daha sonra arkadaşları E.E.'yi arayarak yardım istediler. Bunun üzerine E.E. de durumu polise bildirdi. Kurt tepesine gelen polis, 4 kişiyle irtibata geçerek yerlerini belirledi. Bölgenin dağlık ve kayalık olması üzerine tepeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Bölgede yapılan keşfin ardından 3 kişilik AFAD ekibi dağa tırmandı. Yaklaşık 5 saattir dağda mahsur kalan ve topladıkları alıçları yiyerek karınlarını doyuran 4 arkadaş, AFAD'ın 1 saat süren tırmanışının ardından kurtarıldı. Çok korktuklarını belirten 4 arkadaş, polislerin kimlik tespit çalışmalarını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Yasin DALKILIÇ
Yasin DALKILIÇ
DHA Editörü
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