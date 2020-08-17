Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl içilmeli? Alıç sirkesi ne işe yarar?
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Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl içilmeli? Alıç sirkesi ne işe yarar?

Alıç meyvesinden üretilen alış sirkesi pek çok hastalığa şifa olmaktadır. Alıç sirkesi aç karnına mı içilir tok karnına mı? Alıç meyvesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl kullanılır? Alıç sirkesi nasıl tüketilir? Alıç sirkesi nasıl yapılır, zayıflatır mı? Alıç sirkesi cilde faydaları, yüze faydaları nelerdir? Ne zaman tüketilmeli?

Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl içilmeli? Alıç sirkesi ne işe yarar?
17.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:08

Alıç meyvesinden üretilen alıç sirkesi pek çok derde derman olur. Doğru tüketimi ile hastalıklardan kurtulabilir veya belirtilerini hafifletebilirsiniz.

ALIÇ SİRKESİ NEDİR?

Alıç meyvesinden üretilen alıç sirkesi, dünyanın dört bir yanında şifa amaçlı kullanılır. Ayrıca lezzet verici sirke olarak da tercih edilir.

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Alıç sirkesi pek çok farklı durum için kullanılır. Doğal ürünlere direkt olarak tedavi edici gözüyle bakılmamalı fakat sağlığımızı desteklemek için en önemli seçeneklerdendir. Kronik rahatsızlıklar içinse doktor kontrolünde kullanılması tavsiye edilir.

Mide rahatsızlıklarını hafifletir.

Hazımsızlık ve mide krampları için faydalıdır.

Mide asit salgısı düzensizliklerini rahatlatmayı destekler.

Rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etki eder.

Kolesterolü dengeler. Kötü kolesterolü düşürür ve iyi kolesterolü yükseltir.

Damar sertliği olan hastalar kullanabilir. Düzenli olarak kullanılması sonucu olumlu sonuçlar verir.

Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl içilmeli? Alıç sirkesi ne işe yarar?

Yüksek tansiyonu kısa sürede dengeler.

Anksiyete ataklarını hafifletir ve hızlı yatışma sağlar.

Göğüs ağrısını hafifletici etkisi vardır.

Alıç sirkesi kan yapıcı özelliği sayesinde kansızlığın tedavisinde de çok etkilidir.

Alıç sirkesi, vücudumuzda oksijen bulunmasına yardım eder ve kan dolaşımını olumlu etkiler. Böylelikle damarları genişletir ve oksijen alımını kuvvetlendirir.

Alıç sirkesi A, B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Menopoz nedeniyle kadınlarda sıcak basması terleme, bunalma gibi görülen belirtileri yumurtalıklara etki ederek hafifletir. Menopoz döneminde rahatlamaya yardımcı olur.

Felç riskini düşürür.

Karaciğere fayda sağlar.

Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir? Alıç sirkesi nasıl içilmeli? Alıç sirkesi ne işe yarar?

ALIÇ SİRKESİ NASIL KULLANILIR? ALIÇ SİRKESİ NASIL TÜKETİLİR?

Günlük olarak tüketebileceğiniz alıç sirkesini salatalara ekleyebilir veya tek olarak içerek direkt vücuda alabilirsiniz.

ALIÇ SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Yaklaşık 10 metre uzunlukta olan alıç meyvesi ağaçları dikenlerle kaplıdır. Bunlardan toplanan alıç meyvesi ile sirke yapılır.

ALIÇ SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Alıç sirkesi zayıflama için önerilen besinlerden biridir. Metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi verir. Antioksidan etkisi ile bilinen alıç sirkesi fazlasıyla besleyicidir.
İdrar söktürücü olması sebebiyle vücutta biriken ödemin atılmasını sağlar.
Şişkinliği giderir.
Zayıflama için haftada 3 gün kullanılması yeterlidir. Vücut bir süre sonra 3 gün tüketilmesine alışacaktır. Alıştıktan sonra haftada 5 gün kullanabilirsiniz. Düzenli kullanımından birkaç ay sonra vücutta oluşturduğu etki gözle görülür. Diyet programı ile desteklenmesi daha da etkili bir sonuç verecektir.

ALIÇ SİRKESİ CİLDE FAYDALARI

Asidik olması sebebiyle alıç sirkesi direkt olarak cilde sürülmemeli. Su ile seyreltilmeli ve bu şekilde cilde uygulanmalıdır. Bir pamuk yardımı ile sürebilirsiniz. İsterseniz sürüp durulayın isterseniz yarım saat bekletip durulayabilirsiniz. Ciltte 30 dakikadan fazla tutulmamalıdır.

Cilt kaşıntısını dindirir fakat döküntülü ve açık yaralı deri üzerine sürülmemeli.

Antiseptik olan alıç sirkesi, mikropları öldürür ve cildi bakterilerden arındırır.

ALIÇ SİRKESİ YÜZE FAYDALARI

Yüz temizliği için kullanımı önerilir. Tonik olarak kullanabilirsiniz. Birkaç günde bir yüzü alıç sirkesi ile temizleyebilirsiniz. Sirkenin ardından yüzünüzü durulamalı ve nemlendirilmelisiniz.
Su ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Ciltte bakteriye bağlı olarak oluşan pürüzleri, akne ve kızarıklıkları hafifletir.

Ölü derinin atılmasına yardımcı olur.

Yüzdeki matlığı atar ve taze pırıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

ALIÇ SİRKESİ NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Aç veya tok karna tüketebilirsiniz. Sirkenin iki dozu arasında en az 8 saat olmalıdır.

ALIÇ SİRKESİ NASIL İÇİLMELİ?

Su ile karıştırarak içilen karışım için bir çay bardağı su ve bir tatlı kaşığı alıç sirkesi gereklidir.
Salatalar için ise su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

ALIÇ SİRKESİ NASIL SAKLANIR?

Şişe veya kavanozun bulunduğu yer karanlık olmalıdır.
Eğer şişenin camı koyu renkse aydınlık ortamda da muhafaza edilebilir.
Alıç sirkesi sık sık tortu haline gelebileceğinden dolayı içindeki birikintiler arada bir süzülerek temizlenebilir.

Mutfak dolaplarının içinde, hava almayan kavanozlarda saklanabilecek ürünün doğru koşullarda muhafaza edildiğinden emin olmak için poşetler de kullanabilirsiniz. Dilerseniz alıç sirkesini koyu renk poşetler içinde tutarak hava ve ışık geçirmediğinden emin olabilirsiniz.

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