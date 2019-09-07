07.09.2019 15:10

Aliboğazı'nda konuşan Bakan Soylu: "Kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir"

TUNCELİ - Bir dönem "Girilmez" diye lanse edilen ancak başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenme noktasına gelen Aliboğazında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Aliboğazı, bir dönem bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan.Bugün bu terörist sayısının, barınması veya burada bulunabilmeleri mümkün değildir. İnşallah, burada kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir"dedi.

Türkiye'de ilk defa Tunceli'de uygulamaya geçen "Yaşam Alanlı Kuleleri" gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,bir dönem teröristlerin "girilmez"diye lanse ettiği Aliboğazı bölgesindeki Kekliktepeye gitti. Kekliktepe Yaşam Alanlı Kule'yi inceleyen ve güvenlik güçleriyle görüşen Bakan Soylu, açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında," Aliboğazı, bir dönem terör örgütünün bin 500 ile 3 bin kişi arasında teröristlerin bulunduğu bir alan. Önemli özelliği ise Karadeniz'e geçişlerin temin ettiği alanlardan bir tanesidir. Allah şükür şimdi güvenlik güçlerimizin olağan üstü gayreti ile burada bugün bu terörist sayısının, barınması veya burada bulunabilmeleri mümkün değildir. İnşallah, burada kalan teröristlerin tamamı tasfiye edilecektir. İnşallah buralarda huzur içerisinde gelinebilecek yer olacaktır"ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya, Tunceli ziyaretinde Vali Tuncay Sonel, Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker,Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek eşlik etti.

Kaynak: İHA