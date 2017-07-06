Alibodalar'ın Su Çilesi Bitiyor

Antalya'nın Alanya ilçesi Bektaş Mahallesi Alibodalar mevkiinin su sorunu çözülüyor.



Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Bektaş Mahallesi Alibodalar mevkiindeki su sorununu çözmek için çalışma başlattı. ASAT'ın başlattığı çalışma ile Bektaş Mahallesi Eşekdayandıran mevkiindeki su deposundan Alibodalar'daki su deposuna yeni boru hattı çekilerek, vatandaşların su sorunu çözülecek. ASAT ekipleri, yaklaşık 3 kilometre olan mesafede olan iki depo arasında hat döşeme çalışmalarına başladı. Temmuz ayı sonuna kadar hat döşeme çalışmaları tamamlanarak, Alibodalar'a su verilmeye başlanacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alibodalar Alanya'ya en yakın küçük yerleşim yerlerinden biri. Vatandaşlar yıllardır su ihtiyacını açılan kuyulardan temin ediyordu. Hatta ekiplerimiz bölgedeki depoya tankerle sürekli su takviyesi yapıyordu. Sorunu kökten çözmek için ASAT Alanya ekiplerimiz çalışmalarına başladı" dedi. - ANTALYA