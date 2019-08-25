Alibeyköy'de tramvay için altyapı deplasesi yapılacak

25.08.2019 14:39

Eminönü-Alibeyköy Tramvayı için altyapı deplasesi (taşıma) yapılacak. Çalışma sebebiyle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 26.08.2019 tarihinden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Trafik alternatif güzergahlardan aksamadan işleyecek.



Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da çalışmalar hız kazandı. Çalışma sebebiyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından altyapı deplasesi (taşıma) yapılacak. Bu nedenle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 26.08.2019 Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik, haritada gösterilen Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü olarak aksamadan işleyecek. Alibeyköy Atatürk Caddesi'ni transit olarak kullanacak araçların ise, alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmaları tavsiye ediliyor.



Enerjisini yerden alan çevreci tramvay



Raylı sistem, deniz ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın 2020'nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Eminönü Meydanı'nda Kabataş-Bağcılar Tramvayı'na entegre olarak başlayacak olan tramvay, Unkapanı, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçerek Alibeyköy Cep Otogarı'na ulaşacak. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.



Günlük 114 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak 10 kilometrelik 14 istasyonlu tramvay ile Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı arısında yolcuk süresi 35 dakikaya düşecek. Güzergah boyunca tamamen katenersiz (enerji direği) ve havai kablo kullanılmayacak. Tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak.



9 noktada diğer ulaşım araçlarına entegrasyon sağlanacak



Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu'nda,Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu'nda, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu'nda, Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu'nda, Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda, Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu'nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu'nda, Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda entegrasyon. - İSTANBUL

Kaynak: İHA