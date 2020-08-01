Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı -Kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı İBB'ye ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı.

Alibeyköy'de kasaplar ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı

-Kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı

İSTANBUL - İBB'ye ait Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı. Saldırıya uğradığını söyleyen Zümrüt Kılıçoğlu,"Kurban kesilmeyecek diyor. Kameraya çekince bana bıçaklarla, kemiklerle saldırıyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alibeyköy Kurban Satış ve kesim merkezi'nde kurbanı kesilmeyen vatandaşlar ve kasaplar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kasap vatandaşın üzerine pet şişe fırlattı. Bunun üzerine tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Vatandaş kapların kedisine bıçak ve kemiklerle saldırdığını iddia etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Gerginlik sonrası saldırıya uğrayan vatandaşı diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

"Kurban kesilmeyecekmiş"

Saldırıya uğradığını söyleyen Zümrüt Kılıçoğlu, " bin 210 TL para verdim kesim parası. Kurbanı aldığımız gün verdik. Kurban kesilmeyecekmiş. Kesilmeyecek diyor. Kameraya çekince bana bıçaklarla, kemiklerle saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Paramızla rezil oluyoruz"

Paramızla rezil oluyoruz diyen Seyfettin Memiş, "Dün akşam kesilecekti yetişmedi. Bugün geldik yetişmemiş. Saat 15.00 olmuş daha bekliyoruz. Ne zamana kadar kesilecek eti bize verecekler belli değil. Haklı olarak vatandaş isyan ediyor. Paramızla rezil oluyoruz. 750 bin lira kesim parası alıyorsun hizmet yok" dedi.

"İlk defa 7,8 saatir sıra bekliyoruz"

4 senedir burada kurnan kestiğini ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Ümit Akgün, " Senelerdir burada kurban kesiyoruz böyle bir rezalet görmedik. 4. 5 senedir burada et kesiyoruz en fazla 1 saat geçikmişliği var. İlk defa 7,8 saatir sıra bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA