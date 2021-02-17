ALİBEYKÖY'DE KARLI YOLDA KAYAN VİNÇ PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
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ALİBEYKÖY'DE KARLI YOLDA KAYAN VİNÇ PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

17.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:35
ALİBEYKÖY'DE KARLI YOLDA KAYAN VİNÇ PARKIN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Eyüpsultan'da karlı yolda kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, parkın duvarına çarparak durabildi.

Eyüpsultan'da karlı yolda kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, parkın duvarına çarparak durabildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alibeyköy Esentepe Sürmeneliler Caddesi'nde karlı yolda ilerleyen vinç kayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bir süre kontrolsüz yolda ilerleyen vinç, parkın duvarına çarparak durabildi. Şans eseri yolda araç veya kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Evinin penceresinden dışarıyı izleyen bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Görüntü dökümü: ------------------------Vincin yolda sürüklenmesi-Vincin parkın duvarlarına çarpması

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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