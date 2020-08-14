ALİBEYKÖY'DE KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRAN KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ; İFADESİNDE OLAYI ANLATTI.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ALİBEYKÖY'DE KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRAN KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ; İFADESİNDE OLAYI ANLATTI.

EYÜPSULTAN Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre E., "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

14.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:18

EYÜPSULTAN Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre E., "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgusunda eşinin yeni doğum yaptığını, hastaneden çıktıklarını söyleyen Emre E., hakaret ve yaralama iddiasını kabul etmedi. Kadına 'gerici' demediğini söyleyen Emre E., olaydan dolayı pişman olduğunu ifade etti.  

Alibeyköy'de dün akşam trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek aracının ön camını kırdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Emre E., sorgusunda hakaret iddiasını kabul etmezken, araca zarar verdiği yönündeki suçlamayı kabul etti. 

Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliği'nde sorgulanan Emre E., araçta bulunan Gülizar E.'nin eşi olduğunu, Buse K.'nin de baldızı olduğunu söyledi.

MÜŞTEKİNİN KENDİSİNE HAKARET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİEşinin olaydan bir gün önce sezaryen ile doğum yaptığını, olay günü saat 19.30 sıralarında eşi ve baldızı ile birlikten Okmeydanı'nda hastaneden çıktıklarını söyleyen Emre E., "Saat 20.00 sıralarında Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde şikayetçinin idaresindeki araç caddenin en sol şeridinden makas atarak benim bulunduğum en sağ şeride önüme geçti. Bende herhangi bir şey yapmayarak yoluma devam ettim ve bu şahsın önüne aracım ile geçtim.  Daha sonra, aracıyla aracımın arka kısmına yanaşarak korna çalmaya başladı ve aynı esnada bize hitaben hakaret etti" iddiasında bulundu. Bunun üzerine aracından indiğini söyleyen Emre E., "Aracımdan inerek neden küfür ettiğini sordum. Bunun üzerine aracından inerek bizi telefonuyla çekmeye başladı. Bende yanına giderek gitmesini istedim. Bu esnada eşim ve baldızım araçtan indi. Akabinde Sena Genç, eşim Gülizar'ın üzerine yürüdü. Bende araya girerek bu şahsı itekleyerek uzaklaştırdım" dedi. 

'BİR ANLIK ÖFKEYLE KAPUTA ÇIKIP ARACA ZARAR VERDİM'Ardından Sena Genç'in yeniden eşinin üzerine yürüdüğünü ve tekme atmaya çalıştığını savunan Emre E.'nin "Ben de bir anlık öfkeyle bu şahsın aracının kaputuna çıktım. Zıplayarak aracın kaputunu ezdim. Akabinde bu şahsın aracının ön camına yumruklarım ile vurarak aracın camını çatlattım" dediği öğrenildi. 

MÜŞTEKİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUSena Koçak Genç'i tehdit ettiği iddiasını kabul etmeyen Emre E., "Ben hiçbir şekilde tehdit etmedim, ona hakaret etmedim. Bu şahsı darp etmedim. Sadece sinirlenerek aracına zarar verdim. 'Gerici' şeklinde bir söz sarf etmedim. Konu ile ilgili olarak Sena Genç isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.  Emre E., emniyet işlemlerinin ardından hakkında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

ÜÇ SUÇTAN İFADE VERDİAdliyeye getirilen Emre E., "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdi. Savcılık sorgusunda da Sena Genç'in aracını aracının önüne kırdığını iddia eden Emre E., "Aracını aracımın önüne kırınca ben de kornaya bastım. Bize küfür etti. Bende aracı kenara çekip durdum. O da aracımın arkasında durdu, bize saldırmaya çalıştı. Sonra telefonunu çıkardı ve bizi çekmeye başladı. Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan dolayı sinirlerime hakim olamadım. Eşime saldırmaya çalıştı ben de elimle ittirdim. Daha sonra aracının önüne çıkıp zıpladım. Müştekiye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darp etmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım" dedi. 

İKİ SUÇTAN TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emre E., savcılık sorgusunun ardından, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık tutuklama müzakeresinde, Emre E.'nin trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ettiğini, tehdit ettiğini, yaralama kastıyla vücuduna acı verecek tarzda sol bileğinden tuttuğunu, sol kolu ve sol bacağına vurarak yaraladığını, aracının üzerinde zıplayarak araca kasten zarar verdiğini belirtti. 

ALİBEYKÖY'DE KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRAN KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ; İFADESİNDE OLAYI ANLATTI.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti Güncel
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı 3. Sayfa
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi 3. Sayfa
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Aamir Khan Yeşim Salkım Orlando Bloom
Spor Ali Koç Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Süleyman Seba Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: ALİBEYKÖY'DE KADIN SÜRÜCÜYE SALDIRAN KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ; İFADESİNDE OLAYI ANLATTI. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:18:06. #1.15#
title