ALİBEYKÖY'DE DE "KASAPLAR KESİM ALANINI TERK ETTİ" İDDİASI
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ALİBEYKÖY'DE DE "KASAPLAR KESİM ALANINI TERK ETTİ" İDDİASI

BAŞAKŞEHİR'deki kesim alanının ardından Eyüpsultan'da bulunan kurban kesim alanında da iddiaya göre kesim ihalesini alan şirkete bağlı çalışan kasaplar kesim alanını terk etti.

ALİBEYKÖY'DE DE
01.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:33
BAŞAKŞEHİR'deki kesim alanının ardından Eyüpsultan'da bulunan kurban kesim alanında da iddiaya göre kesim ihalesini alan şirkete bağlı çalışan kasaplar kesim alanını terk etti. Aksayan kesimler nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalan kurban sahipleri ile yetkililer arasından zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy 'de bulunan kurban kesim alanında iddiaya göre kesim ihalesini alan şirkete bağlı kasaplar bazı kesim çadırlarını terk etti. Kasap eksikliği yüzünden yoğunluk oluşunca sırası gelen vatandaşlar etlerini teslim alamadı. Kesim alanındaki yönetime tepkilerini dile getirmeye gidenlerle, yetkililer arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.  Vatandaşlar yeni kasaplar gelmesine rağmen işleyişin tam olarak oturmadığını ve uzun süredir bekledikleri için mağdur olduklarını dile getirdi. Kesim noktalarının bazılarında kesim işlemleri durduğu görüldü. 

"VATANDAŞLAR KENDİ KESİYOR"

Sabah saat 06.00'dan beri kurban etlerini teslim almak için beklediğini söyleyen ve duruma tepki gösteren Aykut Yıldız, "Burada çalışan ustalar kesip yapacak paylara bölünecekti. Bütün ustalar kaçtı akşamdan. Bizde yönetime gittik, 'bekleyin' dedikçe insanlar burada galeyana geldi.  30 tane Özbek getirdiler ellerinde eldiven yüzlerinde maske yoktu. Sabahtan beri bekliyoruz. Şuan bu çadırda kesim yok vatandaşlar kendi kesiyor hatta" diye konuştu. Oktay Şimşek ise, "Bizim sıramız dündü bugün de bekliyoruz.  249. sıradaydık kaç kişi daha var bilmiyorum. Geldim burada oturdum. Sabahtan beri buradayız" diye konuştu. Mecit Peker ise "Bu bayramda 4 günde kurbanlarımızı alabilirsek bir daha ki senede akrabalarımızla bayramlaşacağız artık yani.  Dünden beri buralardayız. Yetkililer acemi eleman alınmıştı, yok ihale şöyle olmuştur. Bir bahaneler buluyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi. 

"SABIRLI OLMAK LAZIM"

Bir başka vatandaşta, "Valla kaçmışlar galiba ilk gün şu anda kimse yok herkes kendi kesiyor. Nasip böyleymiş bu sene ne yapalım" diye konuştu. Başka bir kişi de, " Her sene bu tarz şeyler oluyordu. Sadece bu sene değil. 2 sene önce de makine bozulmuştu. Sabah geldik akşam çıkabildik olabiliyor böyle şeyler sabırlı olmak lazım. İdare etmek gerekiyor. Tam olarak bilgim yok ne oldu" şeklinde konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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