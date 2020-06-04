Alibeyköy'de dairede yangın, üst kattakiler mahsur kaldı (1) Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ EYÜPSULTAN, Alibeyköy'de çok katlı apartmanın ilk katında yangın çıktı.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ/ EYÜPSULTAN, Alibeyköy'de çok katlı apartmanın ilk katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA