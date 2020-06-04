ALİBEYKÖY'DE DAİREDE YANGIN, ÜST KATTAKİLER MAHSUR KALDI (1) Murat SOLAK-Cemal ÖZDEMİR / EYÜPSULTAN, Alibeyköy'de çok katlı apartmanın ilk katında yangın çıktı.

Murat SOLAK-Cemal ÖZDEMİR/ EYÜPSULTAN, Alibeyköy'de çok katlı apartmanın ilk katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA