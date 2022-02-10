ALİBEYKÖY'DE ÇİÇEKÇİLER FİYATLARI BEĞENMEDİ, MEZATI TERK ETTİ

SEVGİLİLER Günü yaklaştı, çiçekçiler mezatların yolunu tuttu. Alibeyköy'deki çiçek mezatına gelenler ise, fiyatları görünce protesto ederek mezatı terk etti. Sevgililer Günü için toptan çiçek almaya gelenler fiyatların geçen seneye göre yüzde 100'den fazla arttığını dile getirdi. İsmet Ağızkaloğlu "5-6 liraya gül alıyorduk. Şu anda en düşüğü en ucuzu 13 liradan başlıyor, 20-25 liraya çıkıyor. Biz bunu müşteriye nasıl satacağız" dedi

Sevgililer günü yaklaştı, çiçekçiler de şimdiden mezatların yolunu tuttu. Alibeyköy'deki çiçek mezatına gelenlerden bazıları ise, fiyatları görünce mezatı terk etti. Sevgililer günü için toptan çiçek almaya gelenler fiyatların geçen seneye göre yüzde 100 arttığını dile getirdi. Çiçekçiler geçen sene tanesini 5-10 liraya aldıkları gülün bu sene 20-25 liraya çıktığını söyledi.

"15-20 LİRAYA GÜL SATARKEN BU SENE EN KÖTÜ 30 LİRADAN SATILACAK"

"BİZ BUNU MÜŞTERİYE NASIL SATACAĞIZ?"

"ARKADAŞLARIN HEPSİ MEZATI BIRAKIP DIŞARI ÇIKTI"

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