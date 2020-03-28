ALİBEYKÖY CEP OTOGARI BOŞ KALDI
İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu.
28.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:06
İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.
- İstanbul
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Alibeyköy Cep Otogarı boş kaldı.Görüntü Dökümü: -------------------------Alibeyköy Cep Otogarı boş görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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Kaynak: DHA