/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
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/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum

15.02.2021 12:12 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:20
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi. Su seviyesinin 53,09'a çıktığı Alibeyköy Barajı, havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da Pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ocak ayında su oranının yüzde 20'nin altına kadar düştüğü barajlarda, yağışlarla birlikte yüzde 26'lık bir artış yaşandı. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 47.20'ye çıktı.  Su seviyesinin 53,09'a ulaştığı Alibeyköy Barajı, havadan da  fotoğraflandı

 


- İstanbul
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum
/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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