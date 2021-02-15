/havadan fotoğraflarla // İstanbul barajlarında son durum

İstanbul 'da barajların doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükseldi. Su seviyesinin 53,09'a çıktığı Alibeyköy Barajı, havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da Pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını artırdı. Ocak ayında su oranının yüzde 20'nin altına kadar düştüğü barajlarda, yağışlarla birlikte yüzde 26'lık bir artış yaşandı. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 47.20'ye çıktı. Su seviyesinin 53,09'a ulaştığı Alibeyköy Barajı, havadan da fotoğraflandı

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı