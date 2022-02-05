ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

SON BİR HAFTADA YÜZDE 11 ARTIŞ

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karın erimesiyle birlikte barajlar hızla dolmaya başladı. Son bir haftadaki artış yüzde 11.17'ye ulaştı.

ALİBEYKÖY BARAJINDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU

ISTRANCALAR DA DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları

ALİBEYKÖY %53.00

BÜYÜKÇEKMECE %59.69

DARLIK %62.63

ELMALI %88.38

ISTRANCALAR %100

KAZANDERE %68.16

ÖMERLİ %84.02

PAPUÇDERE %66,93

SAZLIDERE %36.04

TERKOS %62.82

Görütü dökümü.

Alibeyköy barajının son durum havadan görüntüsü