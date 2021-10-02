İSTANBUL (İHA) - Alibeyköy Barajı, drone yarışçılarının yeni mekanı oldu

Doluluk oranı yüzde 20'lere düştü, suyun çekildiği alanlar drone yarışçılarına kaldı

İSTANBUL - İstanbul'un önemli su kaynaklarında Alibeyköy Barajı drone yarışçılarının yeni mekanı oldu. Barajda doluluk oranı yüzde 20'lere düşünce, suyun çekildiği alanlar drone yarışçılarına kaldı.

İSKİ'nin verilerine göre mega kent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50.73'e düşerken Alibeyköy Barajı'nda bu oran Eylül ayı itibariyle yüzde 20.54 seviyesine kadar geriledi. Suların çekildiği baraj çevresi ve Mağlova kemeri drone yarışçılarının yeni mekanı oldu.

TEKNOFEST İstanbul için Almanya'dan Türkiye'ye gelen drone yarışçıları Ümit Değirmencioğlu ve Christopher Rohe festival bittikten sonra Almanya'ya dönmeyip drone uçurmak için bir süre daha İstanbul'da kalmayı tercih etti. Arkadaşları Güçlü Çetinkol'un önerisi üzerine Alibeyköy Barajı'na drone uçurmaya giden Değirmencioğlu ve Christopher, barajda drone kaldırmanın çok keyifli olduğunu kaydetti.

"Baraj, alan olarak çok güzel"

Almanya'da hızlı tren şirketinde yönetici ve profesyonel drone yarışçısı olan 43 yaşındaki Ümit Değirmencioğlu, "Burada birkaç gün daha fazla kalıp kendimiz de uçmaya karar verdik. Baraj, alan olarak çok güzel çünkü suyumuz var. Suyun üstünden alçak ve hızlıca geçme imkanımız oluyor. Aynı zamanda etrafı da biraz dağlık olduğu için yukarıdan aşağı uçuş ya da aşağıdan yukarı uçuş yapmak ve iki tane görüntüyü bir araya getirmek çok güzel, onun için biz burayı seçtik" açıklamasında bulundu.

"Biz normalde boş kalan evlerde yapıyoruz, bu alanı çok beğendik"

Türkiye'de drone yarışlarına daha çok ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Değirmencioğlu, "Bir arkadaşımız Türkiye'den, bu alanı biliyor. Bize önceden fotoğraf gösterdi. Biz de hemen beğendik. İlk defa böyle bir yere geldim ve çok beğendim. Genelde biz daha çok boş kalan evlerde ya da büyük, düz alanlarda uçuş yapıyoruz. Aynı zamanda sinematik uçuş da yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yanında dört adet drone cihazı olduğunu söyleyen Ümit Değirmencioğlu, "Çeşitli cihazlarımız var, bölgeye göre, ne yapacağımıza göre cihaz seçiyoruz. Burada biraz büyük ve hızlı cihaz seçtik nedeni de biraz rüzgarlı, ufak cihazları etkiler. Ondan dolayı büyük cihaz seçtik ve ortam çok güzel. Bizim Almanya'da ya da Avrupa'da böyle bir ortamda uçuş yapmak biraz zor çünkü böyle yerler çok az bulunuyor. Burası bizim için mükemmel bir şey. Hemen sevdik" şeklinde konuştu.

"Biz artık sadece zevkimize uçuş yapıyoruz"

Almanya'daki ilk drone yarışçılarından biri olan profesyonel drone yarışçısı Değirmencioğlu, "2017'de Almanya'da, Avrupa'da yapılan 12 tane yarışa katıldım. 7 tane birinci, ikinci, üçüncülük kazandım. Orada bayağı başarılıydım ama yine de yeni nesil geldikçe başarıları gittikçe yok olmaya başladı. Benim için artık bir zevk meselesi, ben 10 senedir drone uçuruyorum. Artık kendimiz yarışmıyoruz çünkü yaşlandık, yeni nesil pilotlar var, 10-15 yaşında. Onların refleksleri Ninja gibi, biz artık mücadele edemiyoruz. Biz artık sadece zevkimize uçuş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.