Alibec yeni takımına imzayı attı
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Alibec yeni takımına imzayı attı

Alibec yeni takımına imzayı attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'dan Romanya'ya giden Denis Alibec, imzayı atıp yeni takımının formasını giydi.

Yukatel Kayserispor'dan Romanya'ya giden Denis Alibec, imzayı atıp yeni takımının formasını giydi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Rumen futbolcusu Denis Alibec, yeni sezon için kiralık gittiği Cluj takımı ile anlaşmaya vardı ve formayı giydi. Romanya'nın Cluj takımı, Denis Alibec'in transferini resmen açıkladı. Yeni takımında 77 sırt numaralı formayı giyecek olan Alibec, yeni sezonda Kayserispor'a dönecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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