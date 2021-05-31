Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi
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Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Yerel

Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alibaba Mahallesinde kültür merkezi yapılacağını söyledi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alibaba Mahallesi'nde kültür merkezi yapılacağını söyledi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Bizim Makamımız Mahallelerimiz"...

Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alibaba Mahallesinde kültür merkezi yapılacağını söyledi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alibaba Mahallesi'nde kültür merkezi yapılacağını söyledi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin "Bizim Makamımız Mahallelerimiz" sloganı ile koronavirüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Bilgin, mahalle gezilerine Alibaba Mahallesi ile devam etti. Mahallede gezi ve incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Mustafa Yıldız ve Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan'ın da eşlik etti. Gezide mahalle sakinleri ve esnaflarla tek tek görüşen Başkan Bilgin, Alibaba Mahallesi'ndeki imar sorununun çözüme kavuşturulduğunu ve mahalleye kültür merkezi yapılacağını dile getirdi.

İmar problemi çözüme kavuşturuldu

Başkan Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Bizler belediye makamında oturarak değil yaptığımız yapacağımız hizmetleri mahallelerimizde cadde cadde sokak sokak gerekirse hane hane gezerek hemşerilerimizle istişare ederek onların fikirlerini alarak hayata geçiriyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetler sahada büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Özellikle Alibaba Mahallesi'ndeki belli bir bölgemizde imar problemi vardı uzun zamandır da bizim gündemimizdeydi. En son belediye meclis toplantımızda da meclis üyelerimizin desteği ile birlikte bu sorunu çözüme kavuşturduk" dedi.

Mahalleliye müjde

Başkan Bilgin, Alibaba mahallesine kültür merkezi yapacaklarını belirterek, "Sivas'ımızın tüm mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizi mutlu kılacak o mahallede yaşamaktan zevk almasını sağlayacak bir anlayışla hizmet götürmeye özen gösteriyoruz. Mahalle kültürünü yok etmeden iyi bir şehircilik anlayışıyla planlama yaparak memleketimizi kalkındırmaya güzelleştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde Alibaba Kültür Merkezi inşaatımız da bu bölgeye yapılacak. Hizmete açılacak kültür merkezimiz sadece Alibaba, Orhangazi, Abdulvahabigazi ve Seyrantepe mahallerimize hizmet edecek. Alibaba Gençlik ve Kültür Merkezimizin inşallah bu sene inşaatına başlamış olacağız" şeklinde kavuştu.

Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi
Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi
Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi
Alibaba'ya Kültür Merkezi müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol

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